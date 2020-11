Inscrições abertas para vestibular on-line da Faculdade de Ilhéus

Estão abertas as inscrições para o Vestibular On-Line 2021.1 da Faculdade de Ilhéus, instituição de ensino superior que atua há 18 anos em Ilhéus e região. Neste processo seletivo, a Faculdade oferece como nova opção de formação profissional o curso Estética e Cosmética, em nível de graduação tecnológica, recentemente autorizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, o processo seletivo oferece vagas nos cursos de Engenharia Civil, Odontologia, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Nutrição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através site www.faculdadedeilheus.com.br.

A prova é aplicada de modo eletrônico e virtual. O candidato pode escolher o dia e a hora de realizar o exame vestibular. Ou seja, de fazer a prova sem sair de casa, imediatamente, após a inscrição ou no momento mais apropriado. O resultado da prova é comunicado com rapidez e o processo de matrícula também é na forma on-line.

Além de possuir sede própria, com infraestrutura moderna, a instituição disponibiliza modernos laboratórios para o aperfeiçoamento da relação ensino-aprendizagem. E realiza permanentemente projetos de extensão que incentivam a prática profissional e possibilitam a prestação de serviços à comunidade.

Facilidade

A Faculdade também tem feito investimentos em tecnologia para garantir a eficiência na produção do conhecimento no complicado período de pandemia da Covid-19. Para facilitar o acesso dos estudantes ao ensino superior, oferece um sistema próprio de financiamento, o Cred-IES–Cesupi, que subsidia até 70 por cento da mensalidade, do início ao fim do curso.

O financiamento da graduação na Faculdade de Ilhéus pode ser feito até 100 por cento através do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, do Governo Federal. A instituição também abriu mais uma modalidade de crédito educacional, intitulada Mais Acesso, cujo financiamento não exige fiador e nem consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (73)2101-1700.