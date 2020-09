Inscrições até sexta para projeto de Musculação da Uesc

Que tal aula de Musculação sem sair da casa? Essa é a proposta do projeto de extensão “Musculação”, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz (DCS/Uesc).

As inscrições estão abertas até sexta-feira (11) para a comunidade acadêmica da instituição, moradores do Salobrinho e a sociedade em geral. Interessados devem preencher o formulário disponibilizado no Instagram e Facebook do projeto. Além disso, na próxima terça-feira (15) será realizada uma “Live” com os professores coordenadores com mais detalhes sobre a proposta.

O objetivo é oferecer horários para a prática de atividade física, com orientação e acompanhamento da equipe, à comunidade universitária e externa, principalmente moradores do bairro Salobrinho, no campus Soane Nazaré de Andrade.

Atualmente, o projeto de extensão “Musculação” é coordenado pelos professores David Ohara, Eduardo Alves e Luiz Ribeiro, além de contar com uma equipe de alunos voluntários do curso de Educação Física. Entretanto, devido à necessidade de isolamento social para enfrentamento da pandemia da Covid-19, as atividades foram redimensionadas e serão ofertadas de forma remota, por meio de redes sociais, para continuar atendendo ao público e manter a qualidade dos serviços.

Link da postagem do face:

https://m.facebook.com/groups/103879000884?view=permalink&id=10157695530180885

Link do Instagram:

https://www.instagram.com/p/CEDYGrUpFNm/?utm_source=ig_web_copy_link