Inscrições em processo seletivo do IFBA até próxima sexta

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) prorrogou até a próxima sexta-feira (18) as inscrições do Processo Seletivo para ingresso no ano letivo de 2023 nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (ProSel 2023) na forma integrada, e para admissão nos cursos técnicos subsequentes ao Nível Médio.

Para o Campus Ilhéus, serão oferecidas 210 vagas, disponíveis em duas modalidades, Integrado (médio + curso técnico) e Subsequente (curso técnico). Os cursos disponíveis são: Integrado em Edificações, Informática e Segurança do Trabalho e Subsequente em Edificações e Segurança do Trabalho.

CURSOS INTEGRADOS – O ProSel 2023 para ingresso nos cursos integrados é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no IFBA, tenham concluído o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano) e a seleção é classificatória e continuará sendo por meio de Análise de Histórico Escolar.

Para fazer a inscrição nos cursos da forma integrada, o(a) candidato(a) deve apresentar notas e documento escolar do 6º, 7º e 8º ano do fundamental, de Português, Matemática, História e Geografia.

As inscrições, gratuitas, poderão ser realizadas por meio digital e seguem até o dia 18 de novembro de 2022, no período definido no cronograma do Edital ProSel 2023. Exclusivamente no prazo específico definido no edital, por meio do sistema online de inscrição no ProSel 2023, disponível no site de endereço eletrônico https://prosel.ifba.edu.br.

É obrigatório que o(a) candidato(a) tenha conta ativa de e-mail, pelo qual poderão ser realizadas comunicações e recuperação de senha de acesso ao sistema de inscrição.

Informações sobre documentação necessária para realizar a inscrição, os cursos ofertados em cada campus, os parâmetros da distribuição de vagas pela Lei de Cotas, entre outras, estão detalhadas no edital disponível na página do Processo Seletivo no Portal do IFBA.

CURSOS SUBSEQUENTES – O processo seletivo para ingresso nos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma de oferta Subsequente em 2023 é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no Instituto Federal da Bahia, tenham concluído o Ensino Médio (1º ao 3º ano).

Para fazer a inscrição nos cursos subsequentes, o(a) candidato(a) deve apresentar notas e documento escolar dos 1º e 2º anos do ensino médio de Português e Matemática.

NOSSOS CURSOS

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

O técnico em edificações, da área de construção civil, desenvolve atividades que englobam três etapas: elaboração de projetos (arquitetônico, hidráulico, elétrico e executivo) e planejamento de obras (projeto e custos do canteiro); execução de obras (da fundação ao acabamento final); manutenção e restauração de obras (reforma ampliação, reconstrução, recuperação e restauração).

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

O técnico em informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários de computadores; auxiliar na especificação e construção de sistemas gerenciais e produtivos baseados em tecnologia da informação.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

O técnico em segurança do trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas de segurança de trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção visando reduzir a níveis mínimos ou eliminar, quando possível, os riscos de acidentes no trabalho, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e da integração humana, social e profissional. O profissional terá a capacidade de condução de trabalho técnico em segurança do trabalho; operação de instrumentos de avaliação ambiental; aplicação de princípios e normas de higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de emergência; interpretação e execução das normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho; identificação e avaliação de rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.

