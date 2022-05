Inscrições para 43 cursos de qualificação profissional seguem até o dia 23 de maio

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, até o dia 23 de maio, as inscrições para 43 cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa Educar para Trabalhar. As vagas são gratuitas, voltadas para estudantes e egressos do Ensino Médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino e as aulas são on-line, na modalidade Educação à Distância (EAD). As inscrições são realizadas pelo portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

O Educar para Trabalhar é uma iniciativa do Governo da Bahia, no âmbito do programa Estado Solidário, para oportunizar novos conhecimentos para os estudantes, visando a inserção no mundo do trabalho. Os cursos ofertados são: Almoxarife , Administrador de Bancos de Dados; Assistente Administrativo; Assistente de Contabilidade ; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia ; Agricultor Agroflorestal; Assistente de Recursos Humanos ; Agente Cultural; Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Agente de Informações Turísticas; Almoxarife de Obras; Assistente de Logística; Auxiliar Administrativo Rural ; Auxiliar Agropecuário ; Auxiliar em Agricultura de Precisão ; Bovinocultor de Leite; Bovinocultor de Corte ; Cerimonialista; Controlador e Programador de Produção; Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Desenhista da Construção Civil ; Desenhista de Móveis ; Desenhista de Produtos Gráficos WEB ; Desenhista Mecânico ; Instalador e Reparador de Redes de Computadores ; Montador e Reparador de Microcomputadores; Organizador de Eventos; Produtor Cultural; Programador de Dispositivos Móveis; Programador de Sistemas; Programador Web; Recepcionista em Serviços de Saúde; Representante Comercial; Vitrinista; Inspetor de Qualidade; Operador de Processamento de Grãos e Cereais Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças ; Operador de Processos Químicos Industriais; Operador de Tratamento de Águas e Efluentes; Operador em Petróleo e Gás; Auxiliar em Agroecologia; Vitrinista; e Padeiro.

O sorteio eletrônico das vagas será no dia 24 de maio. Nesta mesma data será divulgado o resultado parcial da lista de classificados. O prazo para recursos será nos dias 25 e 26 de maio e o resultado final será publicado no dia 27 de maio. A matrícula ocorrerá de 28 de maio a 12 de junho e as aulas serão iniciadas no dia 13 de junho, em parceria com o Sistema S, composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), sendo os responsáveis pela prestação dos serviços educacionais.