Inscrições para a 10ª FECIBA são prorrogadas até 28 de agosto

As inscrições para a seleção de projetos de pesquisa de iniciação científica dos estudantes da rede estadual de ensino para a 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) foram prorrogadas até o dia 28 de agosto. A FECIBA, que será realizada de 25 a 27 de outubro, com o tema “Pesquisa científica e projeto de vida – desafios da Educação Básica”, visa promover a popularização da Ciência por meio da apresentação de projetos de investigação científica desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública do Estado da Bahia, no âmbito do Programa Ciência na Escola. As inscrições são feitas através do endereço: http://estudantes.educacao.ba.gov.br/feciba.

Serão selecionados projetos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes regularmente matriculados nas modalidades e ofertas da rede pública estadual da Bahia, como Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano; Ensino Médio, 1ª, 2ª e 3ª série; e Educação Profissional e Tecnológica, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, considerando as matrículas realizadas em 2022, sob a orientação dos gestores, professores e coordenadores pedagógicos da rede de Educação Pública da Bahia. O edital pode ser baixado no endereço: https://bit.ly/3uX4CMK.

O novo cronograma da FECIBA estabelece as seguintes datas:

– Período de inscrições: até 28/8

– Homologação das inscrições: 29/8

– Publicação de resultado da Etapa I: 31/8

– Período para interposição de recursos – Etapa I: 1º e 2/9

– Resultado do julgamento dos recursos: Etapa I: 8/9

– Publicação dos trabalhos selecionados para a Etapa II: 10/10

– Apresentação na FECIBA: 25 a 27/10

– Resultado final: 27/10