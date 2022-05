Inscrições para a 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia são prorrogadas

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) prorrogou, até o dia 31 de maio, as inscrições para a seleção de projetos de pesquisa de iniciação científica dos estudantes da rede estadual de ensino para a 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), que será realizada de 27 a 29 de setembro, com o tema “Pesquisa Científica e Projeto de Vida – desafios da Educação Básica”. A FECIBA visa promover a popularização da Ciência por meio da apresentação de projetos de investigação científica desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública do Estado da Bahia, no âmbito do Programa Ciência na Escola. As inscrições são feitas pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Serão selecionados projetos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes regularmente matriculados nas modalidades e ofertas da rede pública estadual da Bahia, como Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano; Ensino Médio, 1ª, 2ª e 3ª série; e Educação Profissional e Tecnológica, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, considerando as matrículas realizadas em 2022, sob orientação dos gestores, professores e coordenadores pedagógicos da rede de Educação pública da Bahia. Nesta 10ª edição, está prevista a realização das atividades no formato presencial, porém, em virtude do contexto da pandemia do Coronavírus e respeitando as determinações da Secretaria Estadual da Saúde (SESAB), poderá ocorrer no formato virtual. O edital pode ser baixado no endereço https://bit.ly/edital10feciba.

O concurso contempla as seguintes modalidades: Projeto de Pesquisa em Andamento; Pesquisas Científicas Concluídas; Performances Científicas; e Relato de Experiências de Orientação Científica. Projetos estratégicos, compreendidos como os estruturantes (AVE, FACE, TAL, EPA, JERP, DANCE, ENCANTE, FEST, PROVE), CJCC, Educação Ambiental e Saúde na Escola e Escolas Culturais podem submeter seus projetos de pesquisa de acordo com as categorias citadas acima, relacionando com o projeto de vida, protagonismos das juventudes e a interdisciplinaridade.

Critérios para participação – Estarão aptos para a inscrição os professores e estudantes que se enquadrarem nos seguintes critérios: ser estudante regularmente matriculado em 2022 na rede pública estadual da Bahia; ser agente público vinculado à SEC; e ter orientado propostas de trabalho científicas com estudantes da Educação Básica. Além disso, devem apresentar os seguintes documentos: comprovante de vínculo com a SEC; atestado de matrícula 2021 do estudante; Termo de Cessão de Direitos Autorais e Cessão de Uso de Imagem e Voz; entre outros destacados no edital.

Seleção dos trabalhos – Dos trabalhos que forem submetidos à 10ª FECIBA uma comissão de avaliadores, formada por professores e pesquisadores na área, selecionará 140 projetos na modalidade Pesquisas Científicas Concluídas; 100 projetos na modalidade Projeto de Pesquisa em Andamento; 20 projetos para Performances Científicas; e 10 projetos da modalidade Relato de Experiências de Orientação Científica, totalizando 270 trabalhos para participação na feira.