Inscrições para bolsas em Escolas do SESI até domingo

Termina neste domingo, 22 de novembro, o prazo para inscrições no processo seletivo para bolsas de estudo integrais oferecidas pelas Escolas do Serviço Social da Indústria (SESI Bahia). As bolsas são destinadas a estudantes do 1º ano do Ensino Médio para o ano letivo de 2021. O principal critério para concorrer a uma das bolsas é ter renda familiar de até dois salários mínimos. Os candidatos deverão se submeter a uma prova online que será realizada no dia 06 de dezembro.

No total são oferecidas 475 bolsas em escolas de ensino médio da Rede SESI de Educação da capital e no interior do estado. Em Salvador, são 240 bolsas de estudo distribuídas em duas escolas. Também há oportunidades nos municípios de Feira de Santana (80), Barreiras (35), Luís Eduardo Magalhães (40), Ilhéus/Itabuna (35), Vitória da Conquista (25) e Juazeiro (20).

Para os estudantes de Salvador e Feira de Santana as vagas serão para o Novo Ensino Médio, no itinerário de educação profissional em parceria do SESI com o SENAI.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas. O edital com todas as informações está disponível nos sites da Escola SESI (www.escolasesiba.com.br) e do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (www.iuds.org.br), empresa contratada para realizar a seleção.

Em 2021, a Rede SESI Bahia de Educação amplia a sua atuação e passa a contar com dez escolas em todo o estado, com a inauguração da unidade de Juazeiro, na região norte. Com mais de 50 anos de atuação na Bahia, a Rede SESI de Educação tem um projeto educacional diferenciado, focado na inovação e no protagonismo juvenil. As metodologias de ensino são voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências para a vida social e para o mundo do trabalho.