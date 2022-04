Inscrições para concurso de agente de tributos estaduais se encerram na próxima terça-feira

As inscrições para o concurso de agente de tributos estaduais se encerram na próxima terça-feira (05), e os candidatos que já se inscreveram mas não concluíram o processo, efetuando o pagamento da taxa, devem ficar atentos ao prazo para garantir sua participação no certame. São 49 vagas para o cargo da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

O Edital Saeb 001/2022, para inscrição no concurso, foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 25 de fevereiro, estabelecendo o prazo de 7 de março a 5 de abril para as inscrições. O documento traz também as regras do concurso: pré-requisitos, cronograma, conteúdo programático, horários e normas, dentre outras.

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam possuir curso superior de qualquer graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). As 49 vagas serão distribuídas em três áreas de atuação: Administração e Finanças (14 vagas); Tecnologia da Informação (05); Administração Tributária (30 vagas).

O certame será executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a Secretaria da Administração (Saeb) e Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Inscrição – Para realizar sua inscrição, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico da FGV ( https://conhecimento.fgv.br/concursos/saebba22), entre às 16h do dia 07 de março de 2022 e às 16h do dia 05 de abril de 2022. Após concluir a inscrição, os candidatos deverão pagar a taxa no valor de R$ 150. O certame prevê isenção de inscrição para candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que forem membro de família de baixa renda.

O concurso prevê 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e 30% para os candidatos que se declararem negos, no momento da inscrição. O cargo de agente de tributos tem carga horária 40 horas semanais.

Provas – As provas serão realizadas no dia 5 de junho deste ano, das 8h às 14h, em Salvador. As provas serão realizadas em duas etapas: objetiva e discursiva, elaboradas com base nos conteúdos programáticos constantes do Anexo I do Edital.

Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do início do concurso. Eles devem estar munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, do documento de identidade original, do comprovante de inscrição, do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do comprovante de vacinação, como observado no Edital.

A Fundação Getulio Vargas confirmará oportunamente as informações sobre a realização das provas (locais/data/horários) e divulgará no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/saebba22, e no endereço eletrônico do Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br). A informação também será divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).