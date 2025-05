Inscrições para evento no Mês da Enfermagem  em Itabuna

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) dá início ao Mês da Enfermagem com um evento especial em Itabuna, no dia 9 de maio, das 9h às 17h, na Unex. Com o tema “Saúde Mental e Bem-Estar do Profissional de Enfermagem”, o encontro visa valorizar, capacitar e acolher os profissionais da área, promovendo debates, palestras e cursos voltados ao bem-estar da categoria.