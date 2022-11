Inspetor da Receita Federal morre em acidente na Ilhéus/Itabuna

O funcionário público Osmar Expedito Madeira Júnior morreu hoje, 3, aos 54 anos de idade, vítima de acidente de carro. Casado, pai de duas filhas, ele exercia o cargo de inspetor-chefe da Receita Federal de Ilhéus.

O acidente, informou a Polícia Rodoviária, envolveu um carro de passeio e uma caçamba. Houve um choque frontal entre os dois veículos, no início da tarde, na BR-415, trecho Itabuna/Ilhéus.

Em consequência da violência do acidente, Expedito morreu na hora. Seu corpo ficou preso às ferragens do automóvel, dirigido por ele. Não há informações sobre o motorista da caçamba, se ficou ou não ferido.

O acidente deixou o trânsito na atura do Assentamento Frei Wantuy e do antigo posto da Polícia Rodoviária Estadual com enorme fila de carros. Foi mais de uma hora de congestionamento.

Alguns motoristas desceram para ver o trabalho de Corpo de Bombeiros na retirada do corpo do inspetor das ferragens do seu carro, que tinha ele como único passageiro.