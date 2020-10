INSS reabre agência em Itabuna

Após seis meses de portas fechadas, a agência do INSS foi reaberta nesta segunda-feira (05), em Itabuna. Segundo a gerência, o quadro de atendimento passou a contar com servidores de outras agências. As perícias serão feitas por dois profissionais.

Cada um deverá realizar 12 perícias por dia e assim atender à ordem estabelecida em agendamentos prévios. Ainda de acordo com a gerência, busca de funcionários para atender à demanda foi feita depois da vistoria e adequação do local às normas recomendadas pelos profissionais de saúde, para evitar aglomerações e minimizar o risco de contágio do coronavírus.

Além das medidas para distanciamento entre as pessoas dentro da agência, uma das medidas adotadas é a higienização completa do consultório logo após cada atendimento.

Para terem acesso ao serviço, os usuários devem recorrer ao telefone 135 e/ou ao aplicativo “Meu INSS”.