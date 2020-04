Instituições de saúde recebem máscaras de proteção facial da UniFTC de Itabuna

A Faculdade UniFTC de Itabuna realizou a doação dos primeiros lotes de máscaras de proteção facial de fabricação própria e que serão utilizadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo Coronavíruas, no eixo Itabuna/Ilhéus. O equipamento, que é um dos itens entre os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), tem gerado uma demanda reprimida no mercado mundial, diante da pandemia da COVID-19 e a grande preocupação dos organismos internacionais diante da urgente necessidade de reduzir o risco de contaminação dos profissionais de saúde.

Os primeiros lotes de máscaras foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, ao Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192) e à Santa Casa de Misericórdia. A previsão da Faculdade é que na sexta-feira (17) dois novos lotes sejam entregues à Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus e à Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia (SAEB). A produção deste EPI está sendo feita no Espaço UniFTC Maker, laboratório de fabricação que possui a impressora 3-D, utilizada na confecção do equipamento e de outros projetos disponibilizados por diversos Fablabs do Brasil. A iniciativa faz parte das ações do Movimento do Bem, desenvolvidas por todas as unidades que integram a Rede de Ensino.

Medidas de contenção

Durante a entrega, os representantes das instituições de saúde puderam conhecer o Espaço Maker e saber detalhes do processo de produção das máscaras, além de obter informações sobre a utilização e os manejos para higienização do equipamento pós uso. O diretor da UniFTC de Itabuna, professor Kaminsky Mello Cholodovskis, ressaltou que a Faculdade está empenhada em produzir um volume significativo deste equipamento como uma forma de contribuir com as medidas de contenção na transmissão do vírus, particularmente entre os profissionais de saúde.

“Este é um momento de unirmos forças e conhecimentos para vencermos juntos um mal que ameaça a todos. Neste sentido, a UniFTC está movimentando a infraestrutura tecnológica disponível neste Espaço Maker para ajudar a suprimir a demanda reprimida das máscaras faciais e diminuir os riscos de contaminação daqueles que, por conta do exercício profissional de salvar vidas, estão expostos nas unidades de saúde atendendo às vítimas da COVI 19”, disse Kaminsky.

Ao receber o lote de máscaras destinadas aos profissionais das unidades de atendimento emergencial da Rede Púbica, o secretário municipal de Saúde de Itabuna, Uildson Henrique Nascimento, enfatizou a importância da iniciativa da UniFTC, por conta das dificuldades a nível nacional e internacional que as esferas de governo estão tendo para adquirir EPIs. “Este é um exemplo que deve ser seguido por outras instituições, diante deste esforço coletivo que estamos implementando para dar mais segurança aos nossos servidores da saúde, que diuturnamente estão atuando no combate a esta pandemia. Nós agradecemos por esta doação que torna-se imprescindível no atual contexto”, afirmou.

Importância da proteção

A importância da fabricação e doação das máscaras faciais também foi destacada pelo engenheiro de Segurança do Trabalho e Ambiental da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Rolemberg Clementino dos Santos, bem como pela enfermeira chefe do SAMU192, Rafaela Caldas Sousa dos Santos. Eles lembraram que em todo o mundo a falta de EPIs tem aumentado os índices de contaminação entre os profissionais de saúde. Na Itália e Espanha, por exemplo, os percentuais de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem contaminados pela COVID-19 durante o exercício profissional chegam a 12 e 15%.

Para a fabricação das máscaras faciais, a Faculdade está investindo na aquisição de filamentos, utilizados na impressora 3-D para a produção das bases que servem de suporte, bem como na compra de lâminas de acrílico que é usado na parte frontal das máscaras. O Espaço UniFTC Maker funciona no Campus 2 da Faculdade, localizado na avenida Inácio Tosta Filho, nº 360, área central de Itabuna. Inicialmente, na fase de produção sob a supervisão da gerente de Laboratório da Rede UnFTC, Alessandra Argolo do Espírito Santo, estão atuando o colaborador do setor de Tecnologia da Informação, Ewerton Santos, e o estudante do 9° semestre de Engenharia Civil, Guilherme Dantas, que dominam a tecnologia de impressão em 3-D.