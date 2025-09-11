Instituto Biofábrica da Bahia anuncia evento sobre cacau 

Em nova fase, o Instituto Biofábrida da Bahia divulgou hoje a produção do seu primeiro grande evento sobre a cacauicultura do Sul da Bahia, que será realizado em março de 2026. “Nós estamos vivendo uma fase de verdadeira transformação na Biofábrica, com reformas estruturais nas nossas dependências físicas, as capacitações técnicas para o público externo, a ampliação de projetos de melhorias internas, e agora lançamos o nosso primeiro grande evento, o Cacau Sul 26, que chega para fortalecer a cadeia produtiva do Cacau do Sul da Bahia”, explicou Valdemir José, o Diretor-Presidente da instituição.

O evento, que acontecerá entre os dias 05 e 07 de março, contará com mesas redondas de discussões sobre a cacauicultura, especialmente sobre o sistema de produção Cacau Cabruca, que corresponde a 60% da área de cacau da Bahia, além de visitas técnicas e feira agrícola, ambiente pensado para networking.

Todas as informações sobre o evento serão disponibilizadas no instagram oficial do evento, www.instagram.com/cacausul26