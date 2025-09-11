Instituto Biofábrica da Bahia anuncia evento sobre cacau 


Evento, segundo a biofábrica, acontecerá entre os dias 05 e 07 de março.

Por /

Em nova fase, o Instituto Biofábrida da Bahia divulgou hoje a produção do seu primeiro grande evento sobre a cacauicultura do Sul da Bahia, que será realizado em março de 2026. “Nós estamos vivendo uma fase de verdadeira transformação na Biofábrica, com reformas estruturais nas nossas dependências físicas, as capacitações técnicas para o público externo, a ampliação de projetos de melhorias internas, e agora lançamos o nosso primeiro grande evento, o Cacau Sul 26, que chega para fortalecer a cadeia produtiva do Cacau do Sul da Bahia”, explicou Valdemir José, o Diretor-Presidente da instituição.

O evento, que acontecerá entre os dias 05 e 07 de março, contará com mesas redondas de discussões sobre a cacauicultura, especialmente sobre o sistema de produção Cacau Cabruca, que corresponde a 60% da área de cacau da Bahia, além de visitas técnicas e feira agrícola, ambiente pensado para networking.

Todas as informações sobre o evento serão disponibilizadas no instagram oficial do evento, www.instagram.com/cacausul26




Notícias Relacionadas

SAMU-192 de Itabuna completa 21 anos
Com 30% de desconto em mais de 60 itens, O Boticário lança promoção na linha capilar
Governador Jerônimo Rodrigues sanciona leis com ganhos salariais para 45 mil servidores públicos da Bahia
Prefeitura de Ilhéus participa de oficina para fortalecer roteiros turísticos na cidade
BAMIN realiza Oficina de Roteiros Turísticos no Litoral Norte de Ilhéus
Uesb abre seleção para cursos EaD em Gestão Pública e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Construção de mais 3.401 habitações do Minha Casa Minha Vida na Bahia
Passagem de ônibus vai subir em Itabuna

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *