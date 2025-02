Instituto Chocolate promove apresentação do Pacote Tecnológico Cacau 500 @ + Sustentável

O Instituto Chocolate promove no próximo dia 18, à partir das 9 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, a apresentação do Pacote Tecnológico Cacau 500 @ + Sustentável, uma alternativa para o desenvolvimento socioeconômico do Sul da Bahia.

O Projeto Cacau 500 @ + Sustentável é coordenado pelo Instituto Chocolate e tem o objetivo de promover o desenvolvimento da cacauicultura de alta produtividade, unindo esforços para transferir tecnologia, oferecer capacitação, assistência técnica e extensão rural.

Neste contexto, o Instituto Chocolate propõe somar forças com os municípios baianos, fortalecendo a cooperação interinstitucional em benefício do bem comum.

O encontro terá palestras com os especialistas Ivan Costa, Rosenilton Klecius e Adilson Reis, abordando temas sobre o uso de novas tecnologias para elevar a produtividade e as tendencias do mercado de cacau, que vem experimentando uma alta significativa desde o ano passado.

“A apresentação do Pacote Tecnológico Cacau 500 @ + Sustentável, incluindo a proposta de implantação de unidades demonstrativas nos municípios participantes, definindo estratégias que incentivem e apoiem o avanço da cacauicultura regional em direção à excelência”, destaca a presidente do Instituto Chocolate, Ana Karina de Jesus Santos.

O encontro tem o apoio da TV Santa Cruz e Prefeitura de Itabuna.