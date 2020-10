Instituto divulga vagas de estágio para sul e extremo-sul

O IEL (Instituto Euvaldo Lodi) torna públicas as vagas de estágio disponíveis para estudantes dos níveis médio, técnico e superior em cidades do sul e extremo-sul da Bahia. As bolsas variam de R$ 200,00 a R$ 800,00, sendo que em alguns casos é pago auxílio-transporte.

A entidade ressalva que as vagas podem sofrer alteração de perfil ou ser preenchidas ao longo da semana. Para mais informações, acesse o site (www.fieb.org.br/iel). Os interessados devem escolher a opção estágio. Veja a seguir as oportunidades oferecidas.