Integração da OAB de Ilhéus com a sociedade civil

A OAB de Ilhéus através da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, promoveu neste dia 30 de abril, o evento SAMBA DA LIBERDADE objetivando integrar a Ordem dos Advogados e a Sociedade Civil, através da cultura do samba, da cultura negra, das manifestações artísticas advindas da capoeira, da dança, da poesia e da música. O evento contou com a participação do Grupo de dança Batuke Jeje; do poeta Hilton Nogueira; e da banda Sambahêa, todos artistas ilheenses. A presidente da Comissão, Dra. Marta de Melo Lisboa, ressaltou a importância da promoção da igualdade racial manifestada através da arte e da cultura. “Uma sociedade só está fortalecida quando resgata sua ancestralidade. O recorte histórico da cultura africana, do Samba e suas manifestações, perscruta este lugar de expressão e acolhimento.” Pontuou, agradecendo a participação de todos que abrilhantaram o evento.