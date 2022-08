Inverno é tempo de abandonar preguiça e começar malhação

O friozinho da estação costuma fazer a turma adiar a atividade física, não é? Mas os profissionais da área têm outra recomendação. “Quem não está praticando ainda, comece no inverno. É quando a gente fica mais sedentário, toma mais bebidas quentes; vai acrescendo calorias e não gasta. Aí chega no verão com um corpo que não está feliz”, orienta o educador físico Manoel do Carmo.

Por onde começar, quando se decide sair do sedentarismo? Com 34 anos de experiência, ele ressalta que o correto é procurar um médico, para fazer exames, ver como estão taxas, tipo colesterol, triglicerídeos, percentual de gordura.

“Quando se pula esses passos e vai pra dentro de uma academia, é importante ter profissionais qualificados, formados em educação física e pessoas que amem não apenas a profissão; que amem pessoas”, recomenda.

Benefícios sem excessos

Manoel considera a musculação como “pai e mãe” de todas as atividades. “Com acompanhamento nutricional, junção da musculação com alimentação, você ganha massa muscular, a capacidade respiratória vai melhorar, o sono vai fluir… A prática de musculação hoje dá retorno positivo hoje mesmo”.

O educador reforça, também, que tudo em excesso é prejudicial. “Minha orientação é que seja comedido; tudo precisa de tempo. Às vezes, a pessoa quer mudar o biotipo em um mês. Aí comete excesso de peso, de série, pensa que fazer um treino exaustivo é bom. A musculação é a melhor atividade física do planeta. Trabalha os pontos deficientes para deixar o corpo mais harmônico. Não existe atividade mais segura, porque você pratica dentro de uma máquina”.

Quem pode malhar

Perguntamos ao educador físico para quem é recomendada uma academia. “Todas as pessoas podem malhar; vai depender do profissional que vai acompanhá-lo. Se a pessoa falta um braço, eu aqui vou ser o braço dela; se falta uma perna, vou ser a perna dela. Um cadeirante pode malhar, uma pessoa de oito, nove, dez anos pode malhar”.

Ele explica que crianças demandam um treinamento específico por etapas, de acordo com a idade. Vamos acompanhar por etapa, de acordo com a idade. Idosos também devem ser acompanhados de forma semelhante.

“Uma criança de oito anos com obesidade. Por quê? Está comendo demais, comidas não tão benéficas e as taxas metabólicas estão aumentando. Na academia ela vai ter um treinamento específico. Da mesma forma, uma pessoa de melhor idade. Essa é a questão de amar pessoas. E cuidar do espírito; o ser humano é espírito, alma e corpo. Quando cuido do espírito, automaticamente minha alma e meu corpo vão estar satisfeitos”, argumenta.

Para experientes e novatos

Aquela orientação sobre o inverno, lembra Manoel, é também para os “veteranos” na malhação: não pare a atividade física! “Hoje, as pessoas não vêm para a academia só pensando no corpo, na estética. Você começa a cuidar da saúde, vê uma evolução diante do espelho e vai querendo mais”.

Ele detalha sobre os benefícios para além das medidas. “Nossa saúde é interna. Quando pratica musculação, protege as articulações, coração, pulmão, rins, fígado, estômago, tudo vai funcionar melhor. Porque você começa a preocupar-se com a parte interior, precisa comer melhor. Assim, tem uma qualidade de vida melhor”.

Manoel do Carmo menciona, ainda, os demais atores envolvidos nos objetivos a partir da malhação. “A academia tem que trabalhar no campo holístico. Às vezes, a pessoa para emagrecer precisa de um psicólogo, porque tem compulsão por comida. O nutricionista também tem um papel fundamental, para a pessoa mudar sua saúde e mudar sua estética. Então, além do educador físico, tem mais dois profissionais”, esclarece.