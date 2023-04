Investimentos chineses: Jerônimo trabalha para a Bahia ser referência em nova tecnologia

Nesta segunda-feira (10), o governador Jerônimo Rodrigues esteve na cidade de Chongqing, região central da China, para conhecer o sistema de transporte por veículo leve sobre trilhos, o chamado VLT da cidade. A linha de 15,5 quilômetros, que funciona no distrito de Bishang, foi construído e é operado pela empresa BYD, a mesma que venceu a licitação para construir o VLT do subúrbio de Salvador. Ao todo, são 15 estações que ficam a uma distância que varia de 600 metros a dois quilômetros, uma da outra. Elas são atendidas por 13 trens de dois vagões que transportam até 21 mil pessoas em dias de grande movimento, com saídas a cada três minutos.

“Tive a oportunidade de conhecer ótimas experiências hoje e ver de perto o que queremos implantar na Bahia. O sistema e a tecnologia que eles usam aqui no VLT têm um impacto positivo em diversas áreas, como meio ambiente, geração de renda e inovação”, explicou o governador.

O VLT de Bishang funciona 100% movido a baterias de lithium, que tem autonomia para rodar 200 km a cada carga. Toda a operação é digitalizada e controlada remotamente por uma central de comando e controle que monitora desde o fluxo de passageiros até os riscos à segurança no trajeto. O complexo conta, ainda, com um pátio de manutenção e manobras, e emprega 100 funcionários, sendo 30 para operação e 70 para manutenção.

Todo o sistema foi desenvolvido pela unidade de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da BYD e já funciona em 11 cidades chinesas. A visita do governador foi acompanhada pela equipe técnica da empresa na China e pelo CEO da BYD Brasil, Tyler Li. Na oportunidade, foram apresentados detalhes do projeto do modal de Salvador.

Ainda em Chongqing, Jerônimo conheceu a fábrica de baterias para veículos, o mesmo modelo que deve ser usado nos carros da unidade que a BYD quer fabricar na Bahia. “O mercado mundial tende a ser fortalecido com a venda de carros elétricos, principalmente, pela questão da transição energética. E acho que a Bahia vai se destacar nesse aspecto. Estamos trabalhando para isso”, destacou Jerônimo.

Na terça-feira (11), o governador retorna para a cidade de Shenzhen, onde se reúne com a direção central da BYD.T

Texto e fotos: Daniel Senna/GOVBA