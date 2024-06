Investimentos do Governo do Estado impulsionam desenvolvimento em Ilhéus

Cartão postal, cenário de novela e responsável pela melhoria da mobilidade urbana que vem atraindo novos empreendimentos empresariais e residenciais no litoral sul de Ilhéus, a ponte Jorge Amado é uma das obras do Governo do Estado que estão impulsionando o desenvolvimento do município, que completa 490 anos de fundação e 143 anos de elevação a categoria de cidade nesta sexta feira dia 28. Primeira ponte estaiada da Bahia, com 533 metros de extensão e 25 metros de largura, a obra abrange um sistema viário com 2,7 quilômetros e teve investimentos de cerca de 100 milhões de reais, e inclui também a duplicação de um trecho da Rodovia BA 001, sentido Ilhéus-Olivença, impactando positivamente o turismo de todo o Sul da Bahia.

Na área de saúde, destacam-se o Hospital Regional da Costa do Cacau, o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, a Policlínica Regional de Saúde, a UPA 24 Horas, e uma Unidade Básica de Saúde ao lado do Hospital Costa do Cacau, que atendem pacientes da região, através do SUS. O Hospital Materno Infantil é o primeiro da Bahia credenciado pelo Ministério da Saúde para o atendimento especializado à saúde de crianças e mulheres indígenas.



Na educação, o Governo do Estado implantou o Colégio em Tempo Integral Arléo Barbosa, que atende estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de ofertar formação técnica em Panificação, Administração e Informática; está concluindo a nova estrutura do Centro Estadual de Educação Profissional Nelson Schaun-CEEP do Chocolate, que mantém uma fábrica-escola que capacita estudantes para o polo chocolateiro e garante o acesso ao ensino superior, através de um convênio com a Universidade Federal do Sul da Bahia. Também está sendo construído um novo Colégio de Tempo Integral na zona sul da cidade.

NOVA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA

A construção da nova Rodovia BA 649, ligando Ilhéus a Itabuna, segue em ritmo avançado. Com um investimento de R$ 202 milhões, a rodovia, margeando o Rio Cachoeira, terá pontes de ligação com a Rodovia Jorge Amado, moldará a dinâmica econômica e social da região, impulsionando turismo, comércio, indústria e serviço, além de proporcionar a implantação de um Polo de Logística, que atenderá as demandas do Porto Sul e da Ferrovia Oeste Leste.

Implantado em Ilhéus com a participação do Governo do Estado, o Porto Sul, que prevê uma movimentação de 60 milhões de toneladas de cargas em 10 anos, está sendo construído pela BAMIN e é considerada uma das principais obras de infraestrutura do país. O porto vai interligar a Ferrovia Oeste Leste, que terá no total a extensão de aproximadamente 1.527 km, ligando Ilhéus à região Centro-Oeste. Os investimentos no Complexo Intermodal chegarão a cerca de 30 bilhões de reais.

Outras ações importantes do Governo do Estado em Ilhéus são a implantação do sistema esgotamento sanitário no bairro Pontal, a implantação da nova sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial de Ilhéus, a entrega de uma Areninha Esportiva no bairro Hernani Sá e a reformulação do Estádio Mario Pessoa, que sedia jogos do Barcelona de Ilhéus, classificado para a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. O Estado também está construindo unidades habitacionais no bairro Salobrinho, destinada às vítimas das enchentes.

O Governo da Bahia é o principal apoiador do Festival Internacional do Cacau e do Chocolate de Ilhéus-Chocolat Festival, maior evento do gênero na América Latina, que em 13 anos contribuiu para a criação de mais de 100 marcas de chocolate de origem no Sul da Bahia, entre elas a Bahia Cacau e Natucoa, da agricultura familiar, e Terra Vista e Dois Riachões, de assentamentos de reforma agrária, que já chegaram a mercados do Brasil e da Europa.

Texto Daniel Thame

Foto da ponte José Nazal, Foto do HMI Tyrone Maia

demais fotos Divulgação Secom BA