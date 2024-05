Investimentos sustentáveis na Mata Atlântica são o destaque da Arena Agro na Semana de Inovação de Ilhéus

A Arena Agro, parte integrante da Semana de Inovação de Ilhéus, acontece no próximo dia 24 de maio (sexta-feira) no Centro de Convenções da cidade. Com entrada gratuita, o evento se destaca como uma plataforma para discutir oportunidades de investimentos sustentáveis na Mata Atlântica. Os três painéis programados para o dia discutirão temas relacionados à silvicultura, cacauicultura e o plantio de dendê para biocombustíveis.

“Esta arena tem como objetivo fomentar o intercâmbio de conhecimentos e experiências sobre o potencial do nosso bioma para investimentos sustentáveis em sistemas agroflorestais”, destaca Cristiano Villela, secretário geral do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia (PCTSul), organização que lidera esta Arena.

A programação da Arena Agro começa às 8h30, com foco na economia florestal na Bahia. Empresas líderes como Symbiosis Investimentos, Re.Green e Futuro Florestal apresentarão casos de sucesso sobre o uso da silvicultura de espécies nativas da Mata Atlântica. Na tarde do mesmo dia, representantes das indústrias moageiras de cacau Cargill, Barry Callebaut e Olam discutirão a implementação da cacauicultura no sistema cabruca com ênfase na sustentabilidade. Além disso, a Acelen Renováveis compartilhará detalhes sobre seu projeto de biocombustíveis à base de óleo de dendê, uma iniciativa em andamento na região.

Considerada o principal evento do setor na Bahia, a Semana de Inovação de Ilhéus acontece até o dia 24 de maio. Com uma agenda inovadora, a semana promete uma experiência imersiva em tecnologia, criatividade, empreendedorismo e sustentabilidade, atraindo líderes e especialistas para impulsionar o desenvolvimento econômico e ambiental da região. O evento é uma iniciativa do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Ilhéus realizado pela Prefeitura e conta com o apoio do Sebrae, Sinec, Cepedi, Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia (PCTSul), UESC, Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul da Bahia, FIEB, Positivo, Rota, Daten, Softex, TV Santa Cruz, Bahia FM Sul, Acelen Renováveis, Programa de Silvicultura de Espécies Nativas, Coalizão Brasil, GDE, Ilhéus Eventos, EAR Marketing e Avatim.

Para mais informações sobre a programação e inscrição na Arena Agro, acesse arenaagro.org.