Invicto e com moral, Azulino mira Juazeirense nesta terça

Vencedor das três partidas disputadas até este momento, o Itabuna Esporte Clube tem o Juazeirense como próximo adversário a abater na série A do Baianão 2023. Mais uma vez, a partida será no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O jogo começa às 20h30min de terça-feira (24).

O Azulino está cheio de moral até aqui e batalha para manter a liderança. Além de se manter invicto, tem em Cesinha e Flavinho os dois artilheiros da disputa.

Com jogos numa cidade vizinha, é casa cheia e isso anima ainda mais os craques a fazerem bonito dentro de campo.

O último jogo, no sábado, foi exatamente no Mário Pessoa, onde o Dragão do Sul meteu 1 a zero no Barcelona de Ilhéus. Antes, o “Dragão” cuspiu fogo em Jacobinense e Vitória