IPTU com desconto em Itabuna até o fim deste mês

Contribuintes itabunenses em dia com o fisco municipal têm até o dia 30 de abril para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 20%. Há 15 dias pelos Correios a Prefeitura de Itabuna, por meio do Departamento de Tributos da Secretaria de Fazenda e Orçamento, vem distribuindo aos domicílios mais de 30 mil carnês.

Além disso, desde março que todos os contribuintes podem baixar o boleto diretamente do site oficial da Prefeitura, bastando acessar o link IPTU, digitar CPF, CNPJ ou Inscrição Municipal para a impressão do documento.

Os contribuintes que podem aproveitar o desconto especial de 20% para o pagamento em cota única até a próxima terça-feira, dia 30, são aqueles que não possuem dívidas com o IPTU referente a exercícios fiscais de anos anteriores.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única para 30 de maio, terão 10% de desconto. Além disso, é importante lembrar que não terão desconto os contribuintes que estiverem em inadimplência ou optarem pelo parcelamento em até nove vezes.

Os vencimentos das nove parcelas ficarão para o final de cada mês: 30 de abril, 30 de maio, 28 de junho, 30 de julho, 30 de agosto, 30 de setembro, 30 de outubro, 29 de novembro e 26 de dezembro.

Além do carnê e boleto online, os contribuintes podem retirar o boleto ou obter mais informações no Departamento de Tributos, com expediente para atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, na Avenida Manoel Chaves, nº 2.383, no São Caetano.