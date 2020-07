Ir, apesar da circunstância  

Por Mariana Benedito

Quatro meses que estamos passando por esta pandemia. Tempos desafiadores para todos e difíceis para os sonhadores, parafraseando a personagem do filme Amélie Poulain. As palavras reinvenção, adaptação, criação e perspectiva nunca foram tão utilizadas, não é mesmo, meu amado leitor?

Sinceramente eu acredito que há muita coisa para a gente aprender, modificar, perceber, evoluir. Como ser humano, como indivíduo, como sociedade, como humanidade. E está sendo uma grande oportunidade para a gente enxergar tudo isso com uma baita de uma lente de aumento.

Seja qual for a situação e circunstância que você esteja vivendo neste momento aí em tua vida, meu amado ser que me lê, é possível aproveitar e tirar um grande e transformador aprendizado. Desde que estejamos abertos e dispostos a assumir o compromisso de sermos melhores para nós e para tudo que nos cerca, deixar um rastro e um legado de responsabilidade e amor.

A vida está sempre nos levando para algo maior, um lugar além do que imaginamos. O fluxo da vida é nos trazer oportunidades de amadurecimento e evolução, a gente que teima em querer catalogar tudo nas caixinhas do bom ou ruim, bonito ou feio, positivo ou negativo, me faz bem ou me faz mal. As coisas não acontecem com a gente, elas acontecem para a gente, para nos despertar o que precisa ser visto e para nos impulsionar ao próximo passo.

Sempre existe um próximo passo a ser dado.

Sempre existe algo na próxima esquina.

E, como já diria Guimarães Rosa, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.

Mariana Benedito – Psicanalista em formação; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica; Consultora de Projetos da AM3–Consultoria e Assessoria.

