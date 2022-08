Isaac Nery defende Central de Abastecimento Regional em Itabuna

A construção de uma Central de Abastecimento Regional, em Itabuna no Sul da Bahia, foi defendida pelo candidato a deputado federal Isaac Nery(Republicanos) em visita ao Centro Comercial de Itabuna, no sábado(27). “Como polo regional, defendemos que Itabuna tenha uma nova central de abastecimento tendo como referências a Ceasa de Salvador e o Centro Comercial de Aracaju, que tem espaço e condições sanitárias adequadas”, disse ele.

No principal centro de abastecimento regional, Isaac Nery conversou com comerciantes do local, onde pôde ouvir suas reinvindicações e falar de suas propostas caso venha a ser eleito deputado federal. “Vamos atuar junto ao Governo Federal por recursos para a nova central”, disse.

Isaac Nery também falou de suas propostas como a criação da região metropolitana de Ilhéus e Itabuna, duplicação da BR 415, iniciando entre Itabuna e Ibicaraí, toda a extensão da BR 101 na Bahia, um polo industrial para geração de empregos e polo industrial para geração de empregos entre outras.