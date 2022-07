Ita Pedro entra para o Calendário Nordestino como uma das principais festividades do São Pedro

Cerca de 250 mil pessoas passaram pelo circuito do Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos nos quatro dias de festa na Arena Zé Cachoeira, segundo a coordenação do evento. A festa foi aberta na noite de quinta-feira passada e encerrada na madrugada desta segunda-feira, dia 4.

Para o presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, responsável pela coordenação do Ita Pedro, realizado pela Prefeitura de Itabuna com o apoio do Governo da Bahia por meio da Bahiatursa, a sensação é de orgulho em ver o resultado positivo de muito trabalho de toda a equipe.

“Graças a Deus, estou muito feliz com o resultado. Quando pensamos nessa Arena, já sabíamos da grandeza do que estava sendo planejado em relação às atrações musicais. Se anunciamos a mudança de um local tradicional para outro, é porque não queríamos entregar para nossa cidade o que outras gestões entregaram. Planejamos e conseguimos fazer algo muito melhor e ainda maior”, frisa Aldo Rebouças.

Ele reforça ressaltando que a Prefeitura de Itabuna conseguiu reunir um público recorde na noite de sábado, dia 2, cerca de 100 mil pessoas que poucas cidades da Bahia e do Nordeste já conseguiram.

“Nos quatro dias, ao todo foram 250 mil pessoas que passaram pela Arena Zé Cachoeira para se divertir e viver momentos inesquecíveis com forró e outros ritmos. A saudade já aperta o peito, mas o coração fica quentinho em saber que em 2023 nos reencontraremos com uma festa muito maior e melhor”, garantiu.