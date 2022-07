Ita Pedro entra para o Calendário Nordestino como uma das principais festividades do São Pedro

Fotos: Pedro Augusto

Foram quatro dias de muito forró, xote, vaquejada e animação numa festa que ficará marcada na história de Itabuna e que já entra para o Calendário Nordestino, como uma das principais festividades do São Pedro, segundo a coordenação do evento.

No domingo, dia 3, última noite da festa na Arena Zé Cachoeira, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), declarou, emocionado, que a sensação é de dever cumprido ao tornar realidade mais uma promessa de campanha.

“Itabuna é uma cidade importante para a Bahia. Uma tradição nordestina, como a festa de São Pedro, precisava ser resgatada e realizada de modo que pudesse ser incluída no calendário dos grandes eventos da Bahia e do Nordeste por vários fatores, dentre eles, a estrutura, som, palco, decoração, atrações, além da movimentação da economia local formal e informal”, ressaltou o prefeito.

Augusto Castro frisou que foram quatro dias intensos em que a população de Itabuna, do sul, sudoeste extremo-sul e de outras regiões do Estado, puderam reviver a emoção dos festejos do São João.

“Esse evento trouxe alegria e dividendos para a nossa cidade. Precisávamos levantar a estima do nosso povo com eventos como esse e vamos avançar muito mais. Já estamos planejando o Natal de Luzes e Sonhos e vamos trabalhar para ter o Carnaval da cidade”, anunciou o prefeito Augusto Castro.

Já o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Erasmo Ávila, ressaltou a grandiosidade do Ita Pedro, argumentando que a população precisava deste momento de festa, entretenimento e muita alegria.

“Passamos por vários momentos ruins: pandemia, enchentes, etc. Então, as pessoas estavam precisando de um carinho como esse. Graças ao nosso prefeito Augusto Castro, a FICC, e a todos os envolvidos, foi realizado aqui em Itabuna o Melhor São Pedro do Brasil. Itabuna está de parabéns por ser assertiva na escolha de um prefeito que pensa na cidade”, encerrou.