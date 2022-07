Ita Pedro recebe equipe do “Camisinha Tá na Mão” do Governo da Bahia

A cidade de Itabuna recebe nesta quinta-feira, dia 30, na abertura dos festejos do “Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos” uma equipe do projeto “Camisinha Tá na Mão” da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (BAHIATURSA).

A visita tem como objetivo a distribuição de preservativos na festa de São Pedro, promovida pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). A equipe também distribuirá panfletos informativos sobre a importância da prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A SESAB tem distribuído preservativos masculinos e femininos nas cidades onde acontecem festejos juninos. Ao todo, a campanha fornece cerca de um milhão de preservativos. Em Itabuna, a festa “Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos” segue até domingo, dia 3.

SORTEADOS

Nesta quinta-feira, dia 30, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER) divulgou a lista dos ambulantes sorteados para a comercialização de bebidas e comidas durante o Ita Pedro em suas redes sociais. Bastar clicar no link para ser redirecionado.