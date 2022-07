Ita Pedro supera expectativa de público 

O Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos chegará ao final neste domingo, dia 3, a partir das 19 horas, tendo na grade de shows os cantores Norberto Curvelo, Thiago Brava, a Banda Kart Love, Bell Marques, a Banda Trio da Huanna, a cantora Cris Mel e o cantor Neto Gasparzinho.

O Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos é uma realização da Prefeitura de Itabuna, através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), em parceria com o Governo da Bahia, por meio da Bahiatursa.

Superando todas as projeções em relação às expectativas de público, a terceira noite do ItaPedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos, em Itabuna, no Sul da Bahia, já entra para a história dos grandes eventos da cidade como uma das que reuniu maior público. De acordo com às estimativas oficiais, cerca 100 mil pessoas lotaram a Arena Zé Cachoeira, no sábado, dia 2 de julho, para acompanhar os sete shows que marcaram o penúltimo dia da festa, que começou na quinta-feira, dia 30.

Esperado como a principal atração nacional da noite, já passava das 2h da madrugada do domingo dia 3, quando o cantor João Gomes subiu ao palco do Ita Pedro e levou ao delírio a multidão que ocupava cada metro quadrado da Arena e as duas pistas paralelas laterais da Avenida Princesa Isabel, cantando “Aquelas coisas”, um dos maiores sucessos do pernambucano.

Mantendo um perfeita harmonia e interação com o público, o cantor fez muita gente dançar ao som de músicas como Dengo, Se For Amor, Digo ou Não Digo, Meu Pedaço de Pecado, Amando Você, dentre outras que tornaram João Gomes um dos mais expoente nomes do “piseiro”, ritmo que vem contagiando os quatro cantos do país.

Ao agradecer o prefeito Augusto Castro, o cantor destacou a grandeza da festa dizendo ser a maior do São Pedro da Bahia, inclusive arriscando estimar um público de mais de 80 mil pessoas.

E a terceira noite do Ita Pedro, que começou com a apresentação cantor Gabriel K e shows das bandas Tarraxada e Lordão, além dos cantores Sinho Ferrary e Marcinho Sensação, foi encerrada com ao som da baiana La Fúria, sob o comando do cantor Bruno Magnata, que ditou o ritmo até às 5 horas da manhã, enfatizando a diversidade de sons que caracteriza a Melhor Festa de São Pedro de Todos os Tempos em Itabuna.