Itabuna abre 100 vagas para habilitação gratuita

A Escola Municipal de Trânsito (EMTRAN), vinculada à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN) de Itabuna, está com inscrições abertas ao processo seletivo para candidatos de baixa renda obter a CNH Social nas categorias A ou B. As inscrições no site oficial da Prefeitura começaram ontem (29), às 23h39min do dia 6 de setembro.

De acordo com o Edital nº 02/2022 – SETTRAN, o Programa CNH Social visa contribuir para a inserção da população itabunense de baixa renda no mercado de trabalho, por meio da primeira concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B, aumentando a empregabilidade e a renda, bem como adequando-a ao mercado de trabalho.

Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos na data de inscrição, comprovar renda per capta de dois salários mínimos, saber ler e escrever e apresentar comprovante de domicílio em seu nome próprio, dos pais ou cônjuge (apresentando documentos comprobatórios), certidão de quitação eleitoral e Título de Eleitor da cidade de Itabuna, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social e certidão de antecedentes criminais.

Etapas

Se casado, apresentar comprovante de união estável ou certidão de casamento, Cartão de Vacina com comprovação de vacinação das três doses ou dose única de imunizante contra a Covid-19 e não ser habilitado em nenhuma categoria. As etapas da seleção estão divididas em inscrição, seleção, entrevista, recursal e convocação.

Depois da inscrição, com o preenchimento online dos dados, o candidato receberá do sistema um comprovante contendo número de protocolo de inscrição, o qual será utilizado posteriormente para identificação do candidato quando da realização do sorteio programado para às 10 horas do dia 13 de setembro, com a publicação, no dia seguinte no site da Prefeitura da relação dos selecionados. Entre os dias 3 e 10 de outubro, das 9 às 15 horas, haverá a entrevista e a entrega da documentação exigida (apresentação de originais e fotocópias). Mais informações no edital.