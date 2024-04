Itabuna abre concorrência internacional para obras de viaduto e nova ponte

A Prefeitura de Itabuna abriu concorrência internacional para a contratação de empresas para obras de construção de um viaduto na rotatória do São Caetano e uma nova ponte sobre o Rio Cachoeira, ligando a Avenida Amélia Amado, no centro da cidade, à Rua João Teles, no Bairro da Conceição. Na empreitada, serão investidos recursos da tomada de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA).

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município neste mês e as aberturas das propostas estão programadas para às 9 horas dos próximos dias 20 e 28 de maio na Sala da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia no Condomínio Jequitibá Trade Center, 1º andar, s/n, Bairro Jardim Vitória.

Os investimentos em obras estruturantes na construção de obra de arte especial (viaduto) na interseção da Avenida Princesa Isabel e intervenções na infraestrutura viária do entorno e na nova ponte serão custeados pelo empréstimo do FONPLATA. A Prefeitura tomou crédito internacional no montante de US$ 37.5 milhões para o financiamento do Programa de Integração Urbana do Município de Itabuna – Bahia – Itabuna 2030.

Superestruturas

Segundo a secretária de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Sônia Fontes, os dois projetos foram executados pela empresa RK Engenharia e Consultoria Ltda., que foi contratada pela Prefeitura de Itabuna para a elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos e assistência técnica para captação de recursos. O viaduto atravessa a rotatória e as vias do entorno da Avenida Princesa Isabel. Terá superestrutura constituída por um vão de 35 metros de comprimento e 10,2 metros de largura.

Já a nova ponte, entre a Rua João Teles, no Conceição e a Avenida Amélia Amado, terá a superestrutura constituída por quatro vãos centrais com 31.25 metros de comprimento e 23.63 m de largura e por dois vãos, inicial e final em “leque”, com largura e vão variáveis. A infraestrutura dos pilares centrais consiste em sapatas apoiadas no leito rochoso.

O prefeito Augusto Castro (PSD) disse que o programa se destina a promover a recuperação urbana e ambiental, além da melhoria da mobilidade por meio da reestruturação e requalificação de vias estruturantes com a inserção de ciclovias, da acessibilidade e arborização, implantação de galerias de drenagem pluvial e implantação de novas praças e equipamentos de lazer e esportes, em observância às áreas de preservação permanente do patrimônio ambiental do município.

Frota

Ele lembrou que o município apresenta problemas de infraestrutura urbana, pela baixa cobertura de pavimentação, redes pluviais e de saneamento básico e descontinuidade das principais vias estruturantes, ocasionados pelo crescimento urbano e pela ocupação em áreas de preservação permanente (APP) às margens do Cachoeira, com impactos na mobilidade da população e o meio ambiente vem se agravando ao longo do tempo pela baixa capacidade do município em investir na infraestrutura com recursos próprios.

As principais vias do sistema viário urbano de Itabuna são descontínuas em seu trajeto, ora pela segregação provocada pelo rio Cachoeira, ora pelo crescimento desordenado e pela ausência de planejamento estratégico, e em alguns casos, ainda, contam com larguras reduzidas, prejudicando o fluxo de veículos e pedestres.

Atualmente, há cinco travessias, sendo 3 pontes para automóveis e pedestres e duas passarelas, concentradas em apenas dois quilômetros da extensão da cidade e somado a isso, a quantidade de veículos em Itabuna aumentou mais de 70% nos últimos 11 anos. Em 2010, eram 49.610 veículos rodando pela cidade, enquanto em 2021 já haviam 84.495 (SENATRAN – 2021).