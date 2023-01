Itabuna abre licitação para conclusão de obras no canal do São Pedro

A Prefeitura de Itabuna abriu processo licitatório para contratação de empresa especializada em serviços de drenagem urbana visando à conclusão das obras de macrodrenagem do canal Conceição III, no Bairro São Pedro. A sessão de julgamento ocorrerá no próximo dia 26, às 9 horas, na Sala da Comissão de Licitação, no 2º andar do edifício Jequitibá Trade Center, na Avenida Aziz Maron, Bairro Góes Calmon.

Poderão participar de licitação, na modalidade Tomada de Preços, empresas cadastradas ou não, desde que atendam às especificações detalhadas no processo licitatório.

O supervisor de Projetos e Engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), o engenheiro Everson Leví dos Santos Ribeiro, informou que a obra do canal foi iniciada em 2010, por meio de convênio entre a Prefeitura de Itabuna e o Ministério das Cidades, mas estava paralisada desde 2017.

Ainda segundo ele, o serviço está orçado em R$595.315,66 e depende apenas da liberação do valor por parte da Caixa Econômica Federal para seu início, tão logo haja a homologação da empresa ao final do certame. A obra inclui, desde limpeza e desobstrução até a canalização de mais 154 metros em concreto armado.

O engenheiro destacou que com a conclusão do serviço, o prefeito Augusto Castro atende a um dos mais antigos anseios da comunidade do São Pedro. Há inúmeros transtornos que o canal a céu aberto tem provocado, principalmente em períodos chuvosos.