Itabuna abre seletiva para a equipe de base de Handebol feminino

O handebol feminino está de volta. Depois de alguns anos, a prática desse esporte popular de quadra, que tem muita tradição na cidade, retoma suas atividades com força total buscando novos talentos para a Seleção de Handebol de Itabuna.

A Prefeitura de Itabuna, através da secretaria de Esportes e Lazer, vai realizar nesta quarta- feira, dia 18, a seletiva para compor a seleção de Handebol. As vagas são voltadas para jovens, a partir de 18 anos que desejarem participar do projeto de Handebol com o professor Achyles Neto.

As inscrições foram feitas antecipadamente na sede da Secretaria de Esportes. Porém, quem tiver interesse em participar pode comparecer na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, Avenida Manoel Chaves, no São Caetano, com início às 20 horas.

Até agora há 23 jovens inscritas. Mas, as interessadas deverão comparecer na Vila Olímpica com roupas próprias para a prática esportiva e apresentar um documento original com foto. O público poderá assistir à fase inicial de treinamentos da seletiva que é inteiramente gratuita.