Itabuna adia até dia 18 inscrições de atletas no Campeonato Interbairros 

A Secretaria de Esportes e Lazer adiou para o próximo dia 18 as inscrições de atletas das 53 equipes que vão disputar o Campeonato Interbairros de Futebol Amador. O prazo venceria na sexta-feira, dia 11, mas a coordenação decidiu atender ao pedido dos dirigentes.

Segundo o coordenador do Interbairros, Gabriel Silva, cada uma das seleções de bairro poderá inscrever até seis convidados de um total de 25 atletas com idade mínima de 16 anos. “Decidimos prorrogar para atender as solicitações”, afirma.

No final de semana foi encerrado o processo de vistorias de 13 campos, incluindo o Estádio Luiz Viana Filho, onde os jogos serão disputados, tendo sido constatado que a maioria necessita de intervenções como alinhamento, roçagens e demarcações técnicas. “Aguardamos a conclusão do processo licitatório para iniciar os serviços visando a competição”, completa Silva.

Dentre os campos de bairros escolhidos estão: Núcleo Habitacional da Ceplac, Pedro Jerônimo, Daniel Gomes, São Pedro, Parque Boa Vista, Santa Inês, São Lourenço, Lomanto, Rua de Palha, Ferradas, Nova Ferradas, Roça do Povo e Itamaracá.

O secretário de Esportes e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho, está confiante quanto ao nível técnico dos atletas, equipes e do certame como um todo. “Itabuna é celeiro de bons atletas muito dos quais têm ascendido a clubes da Bahia e de vários estados brasileiros. O Interbairros permite que tenham essa visibilidade”, destaca

Ele disse que já houve a realização do Congresso Técnico, a segurança dos torcedores, atletas e dirigentes está garantida com o suporte da Guarda Civil Municipal e 15º Batalhão da Polícia Militar e os presidentes de associações de moradores e dirigentes esportivos trabalham para que o Campeonato Interbairros seja sucesso.

O Campeonato Interbairros de Futebol surgiu em 1993, tendo se tornado a principal competição esportiva da cidade. Um total de 1.325 atletas serão os representantes de cada comunidade. Os jogos acontecem sempre nas manhãs dos domingos nos campos de bairros previamente definidos pela coordenação em tabela que será conhecida depois de sorteio