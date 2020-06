Itabuna: Agentes de Saúde reforçam combate ao coronavírus

Os Agentes Comunitários de Saúde seguem engajados nas ações de combate ao novo coronavírus em Itabuna. Entre as atividades desses profissionais, orientações para a população durante as visitas domiciliares, principalmente sobre medidas de prevenção e sintomas da Covid-19; a busca ativa de pessoas com sintomas de gripe, principalmente daquelas que se encaixam no grupo de risco (gestantes, pessoas com doenças crônicas e idosos), e auxílio na identificação de casos suspeitos.

Eles também prestam auxílio nas unidades de saúde no acolhimento de pessoas com sintomas da doença. Monitoram, por telefone, os casos suspeitos e confirmados, e atuam nas atividades de campanha de vacinação.

Seguindo recomendações do Ministério da Saúde, as visitas domiciliares são feitas com uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e distanciamento de um metro, além de ser limitado o acesso à frente e lados das residências. Além disso, são priorizadas as visitas aos pacientes de risco.