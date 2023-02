Itabuna altera tráfego de veículos no centro por conta da Lavagem do Beco do Fuxico

A Prefeitura de Itabuna por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), informa que intervenções e mudança de sentido no trânsito serão efetivadas no centro da cidade no entorno da Beira-rio onde está sendo montado o palco para a realização da 42ª Lavagem do Beco do Fuxico. Por isso, motoristas, motociclistas e pedestres devem ficar atentos para evitar retenções ou dificuldades de locomoção.

A Avenida Fernando Cordier, por exemplo, sofrerá uma mudança de sentido, com o fluxo que passará a ser sentido único durante o período da Lavagem do Beco do Fuxico, já que o palco principal da festa está na Alameda da Juventude. Quem for acessar a avenida no sentido contrário à ponte Miguel Calmon (do Marabá) o desvio será feito na Rua Moura Teixeira, onde o trânsito será canalizado para as ruas Adolfo Maron ou Paulino Vieira.

A Avenida Firmino Alves no período da festa terá sentido único em direção à Avenida Amélia Amado. Além disso, haverá bloqueios em todas as transversais da Rua Paulino Vieira, cujo acesso será usado para o fluxo até a Praça Otávio Mangabeira. Agentes de Trânsito e de Fiscalização da SETTRAN estarão no local, a partir das 7 horas desta terça-feira, dia 7, para orientar e organizar o trânsito nas vias afetadas pelas alterações temporárias.