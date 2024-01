Itabuna amarga derrota no Campeonato Baiano

O Itabuna não correspondeu a expectativa de sua torcida ao ser derrotado em seu jogo de estreia no Campeonato Baiano. Em jogo neste domingo, 14, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, o time levou uma virada do Atlético de Alagoinhas, que venceu de 2 a 1.

O Itabuna abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, justamente no momento em que o Atlético mandava no jogo. O gol foi marcado por Silvano em jogada individual. Ele passou por três adversários na pequena área e bateu forte para balançar as redes.

O Atlético, porém, permaneceu dominando o jogo e chegou ao empate nos descontos, com Geancarlo. Foi outro golaço, com um chute forte de fora da área. No segundo tempo, aos 15min, veio a virada. Ruan Teles foi o autor do gol da vitória do time de Alagoinhas.

O Itabuna, na verdade, não jogou bem desde o início da partida. No segundo tempo, o treinador Mathaus Sodré fez cinco substituições na tentativa de melhorar o time, o que não aconteceu. O próximo jogo do Itabuna será na quinta-feira, 18, contra o Jacobina, fora de casa.