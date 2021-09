Itabuna amplia limite de público no cinema e solenidades de formatura

A Prefeitura de Itabuna publicou no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (3), o Decreto nº 14.623, que permite o aumento da capacidade de público nos cinemas e atos solenes de formaturas (culto e colação de grau). Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o município adota medidas restritivas para conter o avanço da doença.

Nos cinemas, a capacidade de público permitida passa de 50% para 70%. Já nos atos solenes de formatura, fica permitida a presença de público correspondente a 50% da capacidade do local, igualando ao número permitido nos teatros e cerimônias de casamento.

Vacina sim!

As regras continuam as mesmas para todos os cidadãos, que devem evitar aglomerações, respeitar os protocolos de distanciamento social, utilizar máscara ao sair de casa e higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool a 70%.

A busca pela imunização é a principal forma de vencer o vírus. Se você ainda não se vacinou, inclusive com a segunda dose, procure uma das Unidades Básicas e de Saúde da Família mais próximo de casa para ser vacinado contra a Covid-19.