Itabuna amplia oferta de vacina contra Influenza a pessoas acima de seis meses de idade

Nesta quinta-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna ampliou a oferta de vacina contra o vírus Influenza (gripe), alcançando toda a população não vacinada a partir dos seis meses de idade. A oferta do imunizante depende da situação epidemiológica nos territórios e do estoque de vacinas. É uma medida em cumprimento à determinação da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

O Ministério recomendou que seja mantida a prioridade para os grupos mais vulneráveis a complicações da gripe: gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais.

“A vacina é extremamente importante pelo fato de o vírus ser mutante e a cada ano ser necessária a renovação do anticorpo para combatê-lo”, afirma a coordenadora da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Brito.

Segundo ela, desde a manhã de hoje, todas as unidades de saúde estão abertas para acolher o público e liberar a vacina a pessoas de quaisquer idades, acima dos seis meses. “A população deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para receber sua dose”, orientou.

Alcance

A coordenadora da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que a vacina combate a Influenza comum e as cepas do H1N1 e H3N2. “Por isso, é importante o alerta de que as pessoas têm de se vacinar todos os anos contra o vírus da gripe”.

De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, até o dia 21 de abril, apenas 22% do público-alvo tinha se vacinado contra a gripe. Cerca de 14,4 milhões de doses foram aplicadas para um público-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou no dia 25 de março.