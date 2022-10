Itabuna antecipa feriado dos comerciários para dia 17

Como de praxe, a terceira segunda-feira de outubro, dia 17, marcará o feriado do Dia dos Comerciários. A antecipação foi publicada em decreto assinado pelo prefeito Augusto Castro, na última quarta-feira (5).

O documento atende à solicitação do Sindicato dos Comerciários de Itabuna e Região, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, Associação Comercial de Itabuna – ACI e do Comércio Varejista do Município de Itabuna.

O Sindicato dos Comerciários informa que, por força da Convenção dos trabalhadores do setor de supermercados e pelo decreto municipal nº 14.796, de 25 de janeiro, o comércio lojista, shopping, supermercados, bancos e repartições públicas não funcionarão no dia 17/10.

Programação

No mesmo dia 17, o Sindicato dos Comerciários promoverá um dia de atividades voltadas para o lazer e o entretenimento da categoria comerciária. A Festa do Dia do Comerciário será no Clube da AFC (Associação dos Funcionários da Ceplac), a partir das 08 horas, com a realização do tradicional Torneio Caixeiral, atividades para as crianças e música ao vivo com a banda Lê Bandê.