Itabuna: Associação Comercial elege nova diretoria na próxima segunda

A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna escolhe, na próxima segunda-feira (17), os novos dirigentes para o biênio 2021-2023. A única chapa inscrita é encabeçada pelo empresário Mauro Ribeiro, sócio-proprietário das Lojas Buriti.

De acordo com o estatuto, o prazo para a inscrição das chapas terminou na última sexta-feira (7). O pleito acontece das 9 às 19 horas, na sede da entidade, localizada no 9º Andar do edifício União Comercial, rua Osvaldo Cruz, 56, centro.

A ACI é mais antiga que a própria cidade de Itabuna e completa 113 anos no próximo dia 14 de junho. A entidade nasceu de uma mobilização de empresários contra o arrocho fiscal na cobrança do imposto de consumo no ano de 1908.

Chapa

Presidente do Conselho Diretor: Mauro Ribeiro; Vice-presidentes: Silvio Roberto Oliveira, Franklin Bastos, Rafle Salume, Eduardo Carqueja Júnior e Rafael Monteiro.