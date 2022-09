Itabuna: Associação de Boxe prepara campeão brasileiro e busca sede

Na luta há 12 anos, a Associação de Boxe Lutando pela Paz mergulha num projeto para ampliar o trabalho até aqui realizado no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. O fundador do projeto, Gilmarques Sabino dos Santos, adquiriu um terreno e reúne apoios para seguir construindo uma sede própria. “Estamos precisando de doações de ferro, cimento, areia, brita, pra concluir o espaço”.

Gil, como é mais conhecido, aposta que a sede é um passo para ampliar o trabalho que já revelou talentos Brasil afora. Um deles é Samuel Rosa dos Santos, de 15 anos, que entrou nesse projeto aos seis. Vice-campeão baiano em 2022, ele no momento disputa o Campeonato Brasileiro de Boxe, em Foz do Iguaçu-PR, onde já chegou à semifinal. Para custear as viagens, conta com a Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia).

Campeão brasileiro em 2021, Samuel tem uma série de títulos que o tornam um nome promissor na modalidade: sagrou-se campeão baiano em 2019, venceu também o campeonato cearense e o intermunicipal na Bahia.

A Associação de Boxe Lutando pela Paz, localizada na Travessa Santa Maria, nº 115, bairro Pedro Jerônimo, oferece aulas gratuitas para crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos (até 21 anos), oriundos de vários bairros de Itabuna. Quem quiser contribuir com a iniciativa, inclusive na construção da sede, pode ligar para (73) 98846-8347.

O projeto, num dos bairros menos favorecidos da cidade, tem o intuito de oferecer alternativa de esporte, lazer e afastar as crianças, adolescentes e jovens dos tortuosos caminhos da criminalidade. Por lá, calcula o fundador, já passaram cerca de dois mil alunos.