Itabuna atualiza Passe Livre até quinta-feira

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) de Itabuna prorrogou por mais dois dias, até a próxima quinta-feira (22), o prazo para a atualização cadastral do Passe Livre municipal para as pessoas com deficiência e comprovadamente carente.

Os beneficiários devem procurar o CRAS IV, localizado no São Caetano, munidos dos seguintes documentos (cópia e original): CPF; RG; Comprovante de residência (mês atual); Laudo ou atestado médico que informe a deficiência com o número do CID – 10; Audiometria (deficiente auditivo); RG (do responsável); Folha resumo do CADÚNICO (deficiente); e o Demonstrativo Crédito Benefício – BPC – LOAS.

“Todas as pessoas que ainda não tem o novo cartão de Passe Livre na cor azul precisam procurar o CRAS, no são Caetano, para fazer a atualização. Após esse prazo, infelizmente, os beneficiários não terão acesso a gratuidade no transporte público municipal, por isso, é importante essa atualização”, alertou a secretária, Andrea Castro.