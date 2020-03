Itabuna: aulão na praça Rio Cachoeira homenageia mulheres

Que tal perder calorias se divertindo e ainda homenagear as mulheres? Esta é a proposta do Aulão de Ginástica, promovido pelo Projeto Vida Saudável, no próximo dia 07 de março (sábado, véspera do Dia Internacional da Mulher), a partir das 6h30min, na Praça Rio Cachoeira, em Itabuna.

O Projeto Vida Saudável é uma ação colaborativa do Instituto Sorria, juntamente com o Sindicato dos Comerciários de Itabuna e da comunidade, principalmente dos bairros próximos ao Recanto dos Comerciários, onde as aulas são ministradas.

As pessoas interessadas em participar podem fazer as inscrições no Recanto dos Comerciários (Rua Aurora, 270, bairro Conceição).