Itabuna autoriza obras para nova “cara” no bairro Manoel Leão

Moradores do Manoel Leão se emocionaram ao participar da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a urbanização do bairro pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), na manhã desta sexta-feira, dia 2. Com alegria, aplausos e gritos de “urra” eles comemoraram o início das obras na primeira intervenção efetiva da Prefeitura em mais de 40 anos na localidade, distante do centro urbano.

“Tantos anos esquecidos em meio a lama, poeira e muitos buracos, vemos nossa esperança se renovar”, declarou o comerciante Edilson de Oliveira Lima que há mais de 30 anos reside no bairro. Ele, ao lado de seus familiares e vizinhos estavam desesperançados pela falta de investimentos públicos na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

As obras de urbanização deverão consumir recursos próprios da ordem de R$ 1,2 milhão e incluem serviços de terraplanagem, implantação de base e sub-base, meio fio e asfaltamento, além da iluminação em LED em todas as ruas do bairro . “Isso traz dignidade, respeito e melhor qualidade de vida desses moradores que por esperar já sofreram tanto. Isto, acabou”, garantiu o prefeito.

Moradores comemoram

No evento, o comerciante José Carlos Macedo solicitou o microfone para dizer que há mais de 30 anos os moradores esperavam por uma benfeitoria que nunca chegou. “Até agora só havia promessas, nunca cumpridas. Isso mudou”, afirmou.

Ele contou que a crítica situação das ruas impedia que taxistas e motoristas de aplicativo levassem passageiros até o bairro. “A partir de agora vivemos um novo momento, porque o prefeito Augusto Castro tem trabalhado em vários bairros, no centro da cidade e graças a Deus chegou a nossa vez. Gratidão por isso”, emendou.

Ex-líder comunitário, o morador Reinaldo Macedo (Galego) mostrou em números que ao longo de 32 anos, em nove mandatos, os prefeitos tiveram no bairro apenas para pedir votos e nunca mais voltaram.

“O prefeito Augusto Castro nos visitou em seu primeiro ano de governo e hoje cumpre o que nos prometeu e outros não conseguiram”, atestou. Ele informou que o bairro conta com cerca de três mil moradores que hoje comemoram a chegada de serviços básicos e de urbanização”, garantiu.

O presidente da Associação dos Moradores do Manoel Leão, Pedro Jorge Matos, informou que desde que o bairro foi criado, há exatos 45 anos, houve obras pela prefeitura de melhoria. Os moradores já tinham perdido a esperança. “Mas Deus é fiel e colocou um prefeito como Augusto Castro que promete e cumpre o que promete”, declarou.

Preparação

Enquanto o prefeito assinava a ordem de serviços, equipes de operários de campo com o suporte de máquinas pesadas se movimentavam pelo bairro para o início da terraplanagem que antecede as obras.

“Assim deve ser, e vamos mudar a vida de toda a gente”, frisou o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr. Segundo ele, o bairro terá o que os moradores merecem: “O respeito com serviços essenciais, com ruas asfaltadas e com material de qualidade como exige o prefeito Augusto Castro”.

“Nada de promessas e sim de ação e trabalho que a comunidade precisa”, argumentou o presidente da Câmara de Vereadores, Erasmo Ávila. “O prefeito Augusto Castro gosta de gente, gosta da cidade e por isso trabalha”, discursou. A solenidade de assinatura da ordem de serviços contou com a presença dos secretários, diretores e coordenadores municipais e vereadores.