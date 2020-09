Itabuna autoriza transporte de passageiros em vans escolares

Foi publicada ontem (09), em Itabuna, autorização para os permissionários do transporte escolar fazerem o transporte de passageiros. Eles deverão seguir os itinerários das linhas estabelecidas pelo Sistema de Transporte Público do Município e o valor da passagem não poderá superar R$ 3,70.

Para garantir a segurança dos usuários, a Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (SESTTRAN) cadastrará os proprietários das vans escolares que optarem por oferecer este serviço. Será obrigatório o uso de máscara pelo motorista e pelos passageiros, além da disponibilização de álcool em gel para higienização.

Além de garantir a mobilidade da população, essa alternativa encontrada pelo município atende a uma demanda dos motoristas de vans escolares, diretamente afetados pela paralisação das escolas durante a pandemia do novo coronavírus.

Vale ressaltar que a prefeitura já autorizou o retorno do transporte coletivo no município, mas o decreto não foi acatado pelas empresas de ônibus. De um lado, elas sustentam não ter recursos para circular, reclamam pagamento por parte do município e até têm débitos com os funcionários. A situação, por final, está sendo mediada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho).