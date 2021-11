Itabuna avalia resultados com manutenção e limpeza de canais e bueiros

O programa de manutenção e limpeza de canais de macrodrenagem e de bueiros, no centro e nos bairros, executado entre abril e outubro deste ano em Itabuna, evitou o registro de casos graves de alagamentos. São as primeiras avaliações após o grande volume de chuvas das últimas 48 horas. Apenas na quinta-feira, entre o meio-dia e as 15 horas, foi registrada média de 40 milímetros.

Os dados foram recolhidos pela Diretoria de Defesa Civil a partir das quatro Plataformas de Coleta de Dados Geotécnicas (PCDs Geo) instaladas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta amarelo para Itabuna e o Centro Sul baiano até terça-feira (9), com chuvas de até 100 milímetros.

Trabalho de prevenção

O prefeito Augusto Castro (PSD) afirma que trouxe bons resultados o trabalho preventivo de limpeza de bueiros e canais de macrodrenagem realizado pela Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (Siurb). “Nossa gestão tem trabalhado intensamente para evitar quaisquer problemas, principalmente nos pontos mais críticos em períodos de fortes chuvas como as registradas em abril e agora”, lembra.

Ele registra que neste ano não ocorreram graves alagamentos como ocorria no ano passado nesta época. “É um bom sinal de que estamos firmes no projeto de manter a infraestrutura da cidade”, destacou. O gestor realça a importância do trabalho sincronizado entre as secretarias municipais, a Superintendência de Serviços Públicos e a Diretoria da Defesa Civil.

Nas últimas 24 horas, por exemplo, equipes da Defesa Civil do Município e da Superintendência de Serviços Públicos vistoriaram as 46 áreas que apresentam problemas recorrentes de alagamentos e deslizamentos em períodos chuvosos.

“Não houve registro de canal extravasando com os consequentes danos aos moradores do entorno. Fizemos a limpeza de canais no Lomanto, São Caetano, Nova Califórnia, dentre outros”, informa o superintendente Francisco de Sousa Lino Filho.

Defesa Civil

A diretora da Defesa Civil, Elciane Reis, completa que no caso das áreas do Antique, Caixa d’Água e São Roque, se provou medida preventiva eficaz a limpeza da calha e das margens do Riacho Água Branca, com recursos da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Segundo ela, a questão pontual da Rua São José, no Mangabinha, será resolvida pela construtora do residencial que vai apresentar à Prefeitura projeto de drenagem até a próxima semana.