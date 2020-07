Itabuna avança para a 3ª fase de reabertura do comércio

Através do Decreto de nº 13.762, deste 30 de Julho de 2020, o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, anuncia a continuidade do Plano de Retomada Parcial e Progressiva para o funcionamento das atividades comerciais na cidade.

A medida faz parte das ações de enfrentamento à COVID-19. Com respaldo do Decreto, Itabuna avança para a 3ª Fase, tendo autorização para funcionar a partir desta sexta-feira (31), o Jequitibá Plaza Shopping, academias de ginástica, salões de beleza e barbearias.

Mudanças no horário do funcionamento também ocorreram, tais como: o comércio das 09 às 18h; o Shopping das 12 às 20h, e academias de musculação, dança e ginástica das 05 às 19 horas, obedecendo o protocolo de medidas sanitárias e condições específicas estabelecidas para cada setor.

Vale ressaltar que o funcionamento será de segunda a sexta-feira, e que fica proibida a realização de liquidações e promoções que estimulem aglomerações. Já sobre o Toque de Recolher, passar a vigorar das 20h às 05 horas.

“O fechamento do comércio tem impactado diretamente na quantidade de postos de trabalho, causando prejuízos na ordem de R$ 500 milhões e o encerramento definitivo de 39 empresas”, destacou o prefeito no documento.

Ele finaliza lembrando que qualquer medida de ampliação ou restrição referente ao funcionamento do comércio poderá ocorrer, no caso de aumento do número de pessoas infectadas pela COVID-19.