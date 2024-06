Itabuna busca em Itajuípe um presidente para Hospital de Base

Por meio do Decreto nº 15.862 publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município de sexta-feira, dia 14, o prefeito Augusto Castro (PSD) nomeou o empresário e ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral Costa Junior para a presidência da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), mantenedora do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Ele substitui o advogado José Carlos Trindade que assumiu a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).

Ex-prefeito de Itajuípe por dois mandatos (2016-2022), Marcone Amara é suplente de deputado estadual. Foi jogador futebol, tendo começado nas escolinhas da cidade, tendo se destacado pela sua altura e raça dentro dos campos. Fez testes na divisão de base do Esporte Clube Vitória, em 1994 e logo ganhou seu espaço no time juvenil. Foi promovido ao profissional em março de 1997, quando conquistou seu primeiro título profissional no Campeonato Baiano.

Com 20 anos de idade, em 1998 foi negociado por empréstimo para o Venezia da Itália. Mas, devido ao grande número de estrangeiros no time, cumpriu o empréstimo no Bellinzona da Suíça, de onde retornou para o Vitória em 1999. Foi tricampeão baiano e bicampeão da Copa do Nordeste e saiu do Esporte Clube Vitória em 2001 com passagens por Vila Nova (GO), Estrela do Norte (ES), União Barbarense e Marília (SP) antes de embarcar em 2004 para o sucesso no Qatar, país do Oriente Médio, onde atuou pelo Al Shamal.

Como jogador, foi convidado a se naturalizar e defender a Seleção Nacional do Qatar. Em 2007, após a naturalização Marcone Amaral se transferiu para times de expressão como: Al Gharafa, El Jaish, Al Rayyan e Al Arabi.Ganhou no total dois títulos da Liga Nacional, duas Copas Emir, um título da QNB além de ter feito 85 partidas pela Seleção Nacional onde disputou duas Eliminatórias de Copa do Mundo (África do Sul e Brasil) e disputou uma Olimpíada Asiática em Guangzhou – China. Encerrou sua carreira em 2015 no Al Shamal e retornou para a cidade de Itajuípe.

Também foi presidente da Associação dos Municípios do Sul, Extremo-Sul e Sudoeste (AMURC). É casado e pai de três filhas.