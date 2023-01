Itabuna cadastra vendedores ambulantes para a 42ª Lavagem do Beco do Fuxico

A Prefeitura de Itabuna vai cadastrar nesta quinta e sexta-feira, dias 26 e 27, a partir das 8h30min, na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, os vendedores ambulantes que pretendem trabalhar na tradicional Lavagem do Beco do Fuxico, que ocorrerá de 9 a 11 de fevereiro.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP), Humberto Mattos, se reuniu nesta terça-feira, dia 24, com dirigentes da Associação dos Trabalhadores Ambulantes de Itabuna (ATAMI). A partir de agora ele assume a coordenação dos trabalhos relacionados ao ordenamento do solo em que são instaladas barracas durante os festejos que acontecem na cidade.

O secretário recebeu o presidente da ATAMI, Francisco Cleones Sandes, e a 1ª secretária Zaira Domiciano Sandes, para definir ações para o cadastro dos ambulantes e definir as regras de trabalho para aqueles que optarem por barracas, bem como para os que ficarão no circuito da festa.

“As regras incluem normas de segurança. Por exemplo, as barracas terão tamanho padronizado de 3 x 1,5 metros e estarão dispostas em áreas reservadas para esta finalidade no entorno da festa”, informa o secretário Humberto Mattos.

Das vagas que serão disponibilizadas, 10% serão para vendedores ambulantes de outras cidades. “Faremos a medição dos espaços para definir a quantidade de vagas e do total o que será disponibilizado para esses trabalhadores. Muitos costumam sempre trabalhar nas festas que acontecem em Itabuna”, explica o secretário.

Na oportunidade, foi reafirmado o compromisso do prefeito Augusto Castro (PSD) em não cobrar taxa para os ambulantes. “Mais uma vez o prefeito isenta a cobrança de taxa. Isso representa mais lucro para todos nós vendedores ambulantes. Estamos muito satisfeitos com toda essa organização e sensibilidade”, comemora o presidente da ATAMI, Francisco Sandes.

Atualmente, a instituição conta com cerca de 500 associados que trabalham nos mais diversos segmentos. Entre as regras de trabalho para a Lavagem do Beco do Fuxico ficou definido: circulação na festa, somente com isopor médio; proibido fazer paradas para ambulantes em circulação; proibido de uso de garrafas de vidro; proibido utilização de p