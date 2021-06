Itabuna: calendário de vacinação tem alterações nesta quinta e sexta

A Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna fez alterações na vacinação da 1ª dose Oxford/Astrazeneca contra Covid-19 desta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18. Os grupos prioritários serão mantidos, mas houve modificações nos no local, idade e documentação exigida.

Nos dois dias houve alteração na idade do grupo prioritário sem comorbidade. A partir desta quinta, já poderão ser vacinadas pessoas a partir de 49 anos completos sem comorbidades em todas as Unidades Básicas e de Saúde da Família, no turno vespertino, das 13 às 16 horas.

Também à noite

O drive thru noturno, também nesta quinta-feira, mudou de local. Antes, seria realizado na porta da Prefeitura, no São Caetano. Agora, por questões de espaço e fluxo de trânsito, será no Teatro Municipal Candinha Doria, no Loteamento Nossa Senhora das Graças, onde se localiza o Hospital de Base. O grupo que será vacinado será a partir de 49 anos completos sem comorbidades. A vacinação será das 19 às 21h30min.

Na sexta-feira, os profissionais de imprensa precisam ficar atentos à documentação comprobatória que será exigida. Será necessário levar Carteira de Identidade (RG), CPF, Cartão SUS, fotocópia do Contracheque, DRT ou carta da empresa atestando que a pessoa ali trabalha. A fotocópia do contracheque será imprescindível para atestar a atividade do profissional.